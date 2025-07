Pugni morsi e sputi contro i poliziotti sul treno | arrestato consulente aziendale

Un episodio di inaudita violenza scuote Reggio Emilia: un consulente aziendale di 54 anni, residente a Morciano di Romagna, ha scagliato pugni, morsi e sputi contro gli agenti di polizia durante un treno in stazione. L’arresto, seguito dall’udienza di convalida, ha acceso i riflettori su una vicenda che pone domande sulla gestione della rabbia e sulla sicurezza pubblica. Ma cosa si cela dietro questa escalation di aggressività ?

Reggio Emilia, 04072025 – Un 54enne italiano, consulente aziendale residente a Morciano di Romagna (Rimini), è stato arrestato per aver aggredito con pugni, morsi e sputi gli agenti della polizia di Stato a bordo di un treno, in stazione a Reggio Emilia. Comparso questa mattina davanti al giudice Francesco Panchieri per l’udienza di convalida, nei suoi confronti non è stata applicata nessuna misura cautelare. Il fatto è successo ieri sera alle 21.30 quando gli uomini della Squadra Volanti sono stati chiamati a intervenire per una segnalazione di un uomo molesto che viaggiava senza biglietto a bordo di un treno che aveva appena raggiunto la stazione storica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it