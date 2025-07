Benevento aumentano le tariffe per i parcheggi | l’opposizione incalza la giunta Mastella

A Benevento, le tariffe dei parcheggi aumentano, scatenando il risentimento dell'opposizione contro la giunta Mastella. Il cambio di gestione alla TMP promessa potrebbe aggravare la situazione, colpendo duramente le finanze dei cittadini già alle prese con difficoltà economiche e carenza di spazi. È il momento di fare luce sulle scelte che influenzano il quotidiano di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il subentro della società TMP alla Trotta Bus nella gestione dei parcheggi a pagamento in città segnerebbe, purtroppo, un ulteriore peggioramento per i cittadini di Benevento: come evidenziato sulla stampa, ci sarà un aumento delle tariffe delle strisce blu che rappresenta un colpo diretto alle tasche dei cittadini in un momento di particolare difficoltà economica e in un contesto in cui la carenza di parcheggi è un problema quotidiano e ormai cronico. – così in una nota i consiglieri comunali del Partito Democratico: Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis e Marialetizia Varricchio.