Ho avuto paura per giorni pensavo mi avesse punto e mi sono sentita vulnerabile | la TikToker raccoglie una conchiglia che poteva essere letale

Tra le mani, la TikToker ha scoperto una conchiglia apparentemente innocua, ma in realtà potenzialmente letale. La sua scoperta ha acceso l'allarme su quanto spesso ignoriamo i pericoli nascosti nella natura che ci circonda, e ci ricorda l'importanza di essere sempre cauti e consapevoli durante le nostre avventure. La vicenda di BeckyLee Rawls ci invita a riflettere: anche nelle scoperte più affascinanti, la prudenza è d'obbligo.

Una conchiglia che poteva essere letale. È stata questa la scoperta fatta della TikToker Beckylee Rawls a inizio giugno. La ventinovenne, infatti, si trovava sulla costa di Okinawa, in Giappone, e girava tra le pozze dopo una marea in cerca di conchiglie quando ha fatto una sorpresa sconvolgente. “Quando l’ho vista, ho pensato solo a quanto fosse bella. Non mi sono nemmeno resa conto che fosse viva”, ha dichiarato a Newsweek. Tra le mani, infatti, aveva un Conus marmoreus, uno degli animali più letali al mondo anche per l’uomo. La conchiglia, con un disegno marmoreo lucente, è la casa dei “Conus”, un genere di molluschi gasteropodi predatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it