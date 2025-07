Attenzione sulle auto elettriche si soffre di più il mal d’auto ecco perché | le cause e le spiegazioni scientifiche

Le auto elettriche stanno rivoluzionando il nostro modo di muoverci, ma non senza effetti collaterali: molti lamentano il mal d’auto, un fenomeno in aumento con la crescita delle vendite. La scienza ha individuato cause come l’assenza di segnali sensoriali, i conflitti neuronali e l’uso degli schermi. Conoscere queste dinamiche può aiutare a ridurre i fastidi e a vivere un’esperienza di guida più confortevole. Ecco cosa c’è da sapere...

Mal d'auto dovuto ai veicoli elettrici, la scienza ha provato a dare una spiegazione. La vendita ha subito una crescita esponenziale, raggiungendo il 22% del 2024. Molte persone, però, si lamentano che le nuove auto elettriche portino a problemi fisici e malori. Le cause possono essere molteplici (assenza di indizi sensoriali, conflitto neuronale, presenza degli schermi) e ci sono anche alcuni rimedi che potrebbero essere utili conoscere. Le cause del mal d'auto nei veicoli elettrici. Il mal d'auto nei veicoli elettrici può avere molteplici cause. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la prima potrebbe essere di natura neuronale.

