Tampone di Chiara mai analizzato Garlasco nuove indagini | il dettaglio importantissimo

Le nuove indagini sul caso Chiara Poggi si fanno più dettagliate e cruciali. Oggi, 4 luglio, presso la questura di Milano, proseguono i lavori dell’incidente probatorio, con focus sulle analisi genetiche di tre tamponi appartenenti alla vittima, tra cui uno mai esaminato prima. Questa scoperta potrebbe rappresentare un punto di svolta decisivo, offrendo nuove piste e approfondimenti che potrebbero cambiare il corso dell’indagine. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, perché ogni dettaglio può fare la differenza.

Proseguono oggi, 4 luglio, le attività dell'incidente probatorio presso la questura di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Al centro degli accertamenti, il nuovo indagato Andrea Sempio, sul quale si concentrano nuove analisi genetiche. In programma ci sono campionature su tre tamponi, appartenenti alla vittima, tra cui uno mai analizzato finora. L'obiettivo è ottenere nuovi elementi utili attraverso le più moderne tecniche di laboratorio. I risultati dovrebbero arrivare entro la prossima settimana, secondo quanto riferito dagli inquirenti.

