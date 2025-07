Assistenza alla Precompilata 2025 | aperture extra di uffici e call center

Prepara le tue dichiarazioni con facilità grazie all’assistenza dedicata alla precompilata 2025! Per rispondere alle tue esigenze, martedì prossimo, 8 luglio, 176 uffici dell’Agenzia apriranno su appuntamento oltre l’orario normale, e il call center delle Entrate sarà operativo in via straordinaria anche sabato 12 luglio. Non perdere questa opportunità: garantiamo il supporto necessario per una dichiarazione senza stress!

Martedì prossimo, 8 luglio, 176 uffici dell’Agenzia saranno aperti su appuntamento oltre l’orario normale, mentre il call center delle Entrate sarà operativo in via straordinaria sabato 12 luglio. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

In questa notizia si parla di: uffici - call - center - assistenza

GLI AVVOCATI NON SONO UN CALL CENTER. Testo di Helga Incastrone (2023), condiviso con il suo gentile consenso "Gli avvocati non sono un call center con numero verde per assistenza gratuita telefonica H 24, 7 giorni su 7. Vi illumino dicendovi che Vai su Facebook

Assistenza alla Precompilata 2025: aperture extra di uffici e call center; Chiamaci; Il customer Service di Samsung Italia continua a essere vicino ai propri clienti.

Tariffa INAIL per attività d'ufficio: novità e chiarimenti - Modificata la declaratoria della voce 0722 tariffa NAIL Attività d'ufficio, di “call center” e di sportelli informatizzati. Riporta fiscoetasse.com

Agenzia delle Entrate: call center, Numero Verde cellulare e fisso - Lavoro e Diritti - Il numero verde dell’Agenzia delle Entrate serve per contattare telefonicamente il contact center del Fisco. Scrive lavoroediritti.com