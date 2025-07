PS Berlusconi nuove veste per Striscia torna a novembre

L’estate porta grandi novità su Canale 5: la nuova veste di Striscia la Notizia, pronta a tornare a novembre, promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico. Ma non è tutto: i classici della rete, La Ruota della Fortuna e Sarabanda, si rinnovano per l'access prime time e il preserale, segnando un passo deciso verso innovazione e sperimentazione. In questa evoluzione, il rapporto tra tradizione e modernità sta scrivendo un nuovo capitolo della storia televisiva italiana.

Questa estate, Canale 5 rinnova access prime time e preserale riportando in una veste tutta nuova due grandi classici, La Ruota della Fortuna e Sarabanda. Lo annuncia Mediaset, come primo passo concreto verso il percorso di sperimentazione, evoluzione e innovazione che coinvolgerà la rete ammiraglia. "Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell'arco della prossima stagione", spiega l'Ad Pier Silvio Berlusconi. Striscia tornerà a novembre. Paperissima Sprint andrà su Italia 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - P.S. Berlusconi, nuove veste per Striscia, torna a novembre

