Pupo il Pupone e i bambini viziati in gita in Russia

Pupo, il Pupone e altri grandi nomi dello spettacolo approdano in Russia, portando con sé un mix di musica, cultura e forse qualche sorriso inaspettato. Dopo Totti e Al Bano, anche lui ha scelto di rispondere alla chiamata, ricordandoci che, per molti artisti, il viaggio è prima di tutto una questione di opportunità e compenso. Una situazione che ci invita a riflettere sul ruolo del professionismo e delle scelte personali nel mondo dello spettacolo.

Dopo Francesco Totti, Al Bano e chissà quanti altri, anche Pupo non ha esitato a organizzare, tra le varie tappe del suo nuovo tour, una bella esibizione in Russia, all’insegna di un principio antichissimo di quella che potremmo definire la costituzione materiale del nostro paese, da lui scandito senza infingimenti, ieri, in un’intervista a Repubblica: «La mia sola idea è che dove mi chiamano, e pagano ovviamente, io vado». Così stiamo messi. Dal Pupone a Pupo, un paese di bambini viziati. Questo è un estratto di “La Linea” la newsletter de Linkiesta curata da Francesco Cundari per orientarsi nel gran guazzabuglio della politica e della vita, tutte le mattine – dal lunedì al venerdì – alle sette. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Pupo, il Pupone, e i bambini viziati in gita in Russia

