Era avvolto dalle fiamme Esplosione a Roma carabiniere eroe è riuscito a salvarlo così | da brividi

Un boato assordante e un'esplosione devastante hanno scosso Roma, lasciando dietro di sé uno scenario di paura e disperazione. Tra le fiamme e il fumo denso, un carabiniere eroe, il maresciallo 232, ha sfidato il pericolo per salvare vite umane, dimostrando coraggio e prontezza. La sua azione tempestiva ha evitato una tragedia ancora più grave, mostrando come il valore civile possa fare la differenza in momenti critici.

Momenti di paura ieri a Roma, dove un’esplosione avvenuta in un distributore di benzina al Prenestino ha provocato il ferimento di decine di persone. Fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita, ma la tragedia è stata evitata solo grazie al coraggio di un carabiniere, intervenuto senza esitazione tra le fiamme. L’incendio si è sviluppato improvvisamente presso una pompa di benzina alimentata a GPL, in un’area densamente abitata. Il boato è stato udito a chilometri di distanza, persino nel centro della capitale. Subito dopo la deflagrazione, si è verificata una seconda esplosione, ancora più potente, che ha complicato i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Era avvolto dalle fiamme”. Esplosione a Roma, carabiniere eroe è riuscito a salvarlo così: da brividi

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

Esplosione a Roma, carabiniere: "Salvato un uomo avvolto dalle fiamme"

