Xi non vuole che Putin perda? Il segreto di Pulcinella

Xi non vuole che Putin perda il segreto di Pulcinella. La Cina si schiera apertamente a favore della Russia nel conflitto in Ucraina, come rivelato dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante un incontro con l’Alto rappresentante dell’UE, Kaja Kallas. La posizione di Pechino potrebbe influenzare gli equilibri internazionali, dando impulso a una partita geopolitica complessa e rischiosa, dove ogni mossa può cambiare le sorti del conflitto e delle alleanze globali.

La Cina non vuole che la Russia perda la guerra in Ucraina. A dirlo non sono più solo le analisi degli esperti o le valutazioni dei governi occidentali, ma lo stesso ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in un incontro con l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Kaja Kallas. È quanto ha rivelato il South China Morning Post, secondo cui Wang avrebbe spiegato che una sconfitta di Mosca permetterebbe agli Stati Uniti di “reindirizzare tutte le risorse strategiche verso la competizione con la Cina” nell’Indo-Pacifico. Un’ammissione che può suonare come una bomba diplomatica gettando nuova luce sul reale posizionamento di Pechino nel conflitto ucraino. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Xi non vuole che Putin perda? Il segreto di Pulcinella

