Esplode distributore a Roma Gualtieri | Ringrazio i soccorritori evitate conseguenze più tragiche – Il video

Un’esplosione improvvisa a Roma ha sconvolto la città, ma grazie all’intervento tempestivo di Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, si sono evitati tragici esiti. Il coraggio e la professionalità dei soccorritori hanno fatto la differenza, garantendo la sicurezza dei cittadini e prevenendo conseguenze ancora più gravi. La loro dedizione dimostra quanto sia fondamentale averli al nostro fianco nei momenti di emergenza. Continueremo a monitorare la situazione per garantire il massimo supporto e sicurezza.

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 "Monitoriamo la situazione dopo questa terribile esplosione. Fortunatamente non ci sono state vittime. Ringrazio la professionalità dei Vigili del Fuoco, della Polizia e di altri soggetti arrivati sul posto, effettuando uno sgombero immediato. Grazie per questo lavoro straordinario- Si sono evitate le conseguenze più tragiche. Monitoriamo la situazione dei feriti. Circa 9 tra Vigili del Fuoco e Polizia sono rimasti feriti, più una ventina di civili feriti, di cui due ustionate. Gli altri codici gialli" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dopo il sopralluogo a via Gordiani, dove si è verificata la violenta esplosione presso un distributore. 🔗 Leggi su Open.online

