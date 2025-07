Omicidio a Orune | Luigi Contena ammazzato nel suo ovile a 30 anni

Un tragico episodio scuote Orune, Nuoro: Luigi Contena, 30 anni, viene brutalmente ucciso nel suo ovile, alimentando un clima di tensione e chiusura tra le comunità locali. La saga di violenza sembra non avere fine, lasciando un senso di smarrimento e paura tra i cittadini. Mentre le indagini sono in corso, il dolore per questa perdita si mescola a un bisogno urgente di giustizia e di pace.

Il padre, Pietro Contena, era finito in carcere per aver ucciso Luca Goddi ma oggi si piange un altro morto. L’omicidio di Orune (Nuoro) coinvolge, questa volta, Luigi Contena, trentenne ucciso nell’ovile del suocero. Altro sangue dunque dovuto all’ennesima faida, nella località su Cussolu, tra Orune e Benetutti, in provincia di Nuoro. Omicidio Orune, morto il trentenne Luca Contena. Ancora non sono resi noti i dettagli dell’omicidio, ma stando ad una prima ricostruzione, si tratterebbe di un vero e proprio agguato. Infatti, mentre il giovane era appena giunto sul posto, dove aveva il compito di accudire gli animali al posto del suocero anziano ricoverato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Omicidio a Orune: Luigi Contena ammazzato nel suo ovile a 30 anni

In questa notizia si parla di: orune - contena - omicidio - luigi

Omicidio di Luigi Contena a Orune vicino Nuoro, trovato morto nell'ovile del suocero: aperta indagine - Il mistero avvolge Orune, dove Luigi Contena è stato trovato senza vita nell’ovile del suocero. Un omicidio che scuote la comunità e che ora si trova al centro di un’indagine approfondita.

Protagonista di uno dei più clamorosi errori della storia della giustizia sarda, Aldo Scardella fu accusato ingiustamente dell'omicidio per rapina di un commerciante Vai su Facebook

Omicidio di Luigi Contena a Orune vicino Nuoro, trovato morto nell'ovile del suocero: aperta indagine; Omicidio nell’ovile: a Orune lo spettro della faida; Omicidio Orune, ecco chi era il 30enne ucciso a colpi d’arma da fuoco.

Il 30enne Luigi Contena ucciso in un agguato a Orune: il papà era stato arrestato a maggio per omicidio - Il 30enne Luigi Contena è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre entrava nell’ovile del suocero a Orune. Da fanpage.it

Sardegna, omicidio a Orune: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco - Il padre del giovane è stato arrestato il 20 maggio per un omicidio commesso in paese due anni fa ... Lo riporta tg24.sky.it