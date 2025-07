Wimbledon delusione dal doppio femminile per l’Italia | eliminate Errani e Paolini

Wimbledon 2025 si apre con una delusione per l’Italia nel doppio femminile: Errani e Paolini sono state eliminate dalla coppia Chan/Krejicikova in soli due set. Una sconfitta che pesa, ma non spegne l’entusiasmo della nostra squadra. Segui le nostre dirette e analisi per scoprire come i nostri talenti possono ancora sorprendere a Londra!

Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate nella sfida di doppio femminile a Wimbledon 2025 dalla coppia ChanKrejicikova con l'eloquente punteggio 6-3 6-2. Inizia nel modo peggiore possibile la giornata degli italiani a Wimbledon 2025 oggi, venerdì 4 luglio 2025. Sara Errani e Jasmine Paolini sono state, infatti, eliminate al secondo turno del doppio femminile dalla coppia ChanKrejicikova 6-3 6-2.

