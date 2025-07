Autostrade traffico da bollino rosso nel weekend 5-6 luglio 2025 | i dettagli

Preparati a un weekend da bollino rosso sulle autostrade italiane! Con l’arrivo del caldo, le vacanze e i rientri, il traffico di sabato 5 e domenica 6 luglio 2025 si preannuncia estremo, tra partenze, lavori in corso e condizioni meteo estive. Viabilità Italia e Anas raccomandano massima prudenza: è fondamentale pianificare con attenzione i viaggi per evitare disagi e garantirsi un’estate senza stress.

Con l’arrivo del caldo e l’inizio delle vacanze per milioni di italiani, il fine settimana del 5-6 luglio 2025 si preannuncia ad alta criticità per la viabilità nazionale sulle autostrade. Tra partenze verso il mare e la montagna, primi rientri, cantieri e condizioni meteo estive, le strade saranno particolarmente trafficate. L’allerta è stata diramata sia da Viabilità Italia che da Anas, che parlano di weekend da bollino rosso soprattutto nelle ore di punta. Le tratte più congestionate saranno quelle che conducono alle località turistiche del Centro-Sud, ai valichi di frontiera e ai nodi metropolitani in uscita dai grandi centri urbani. 🔗 Leggi su Lettera43.it