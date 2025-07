Saldi estivi 2025 al via domani anche in Campania

Pronti a risparmiare e rinnovare il vostro guardaroba? I saldi estivi 2025 partono domani, sabato 5 luglio, in quasi tutta Italia, compresa la Campania. Con oltre il 60% degli italiani già in attesa di fare shopping, questa stagione promette grandi affari e occasioni imperdibili. Non resta che preparare la lista e scoprire tutte le offerte! La festa dei saldi sta per iniziare, e il miglior affare vi aspetta proprio dietro l’angolo.

Inizieranno domani, sabato 5 luglio, i saldi estivi 2025 in quasi tutta Italia, compresa la Campania: tutto ciò che c’è da sapere. Al via domani in quasi tutta Italia, compresa la Campania (con l’eccezione di Trento e di Bolzano), i saldi estivi. Già 6 italiani su 10 hanno pianificato un acquisto, per un giro d’affari . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Saldi estivi 2025 al via domani anche in Campania

In questa notizia si parla di: saldi - campania - estivi - quasi

Saldi estivi: la data dell'inizio in Campania e l'appello di Confesercenti - I saldi rappresentano ancora un’opportunità vincente per rivitalizzare il commercio tradizionale? In Campania, l’atteso avvio è fissato per il 5 luglio, con Confesercenti Salerno pronta a stimolare il dibattito sulle sfide e le strategie per affrontare questa stagione imperdibile.

Partono domani i #saldi estivi in quasi tutta Italia. Secondo un sondaggio Confesercenti-Ipsos, 6 italiani su 10 sono pronti ad approfittare degli sconti, con una spesa media di 218 euro a persona. In tanti, però, hanno già acquistato approfittando delle offerte an Vai su Facebook

Svendite, parte la caccia al grande affare; Saldi estivi 2025: quando iniziano e quanto durano gli sconti?; Al via i saldi estivi: 6 italiani su 10 pronti allo shopping.

Saldi estivi dal 5 luglio: calendario per Regione e regole di acquisto - Saldi estivi da sabato 5 luglio 2025: calendario regionale completo, casi particolari e regole di acquisto su prezzi esposti, rimborsi e cambi merce. Riporta msn.com

Saldi 2025, quando partiranno a Napoli e in Campania - Saldi 2025, quando partiranno a Napoli e in Campania: scopriamo la data per i tanto attesi sconti previsti prima dell'estate ... Secondo webnapoli24.com