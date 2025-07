Bambini uccisi a Gaza? L’eurodeputata Fdi Donazzan in Aula li definisce figli di terroristi usati come scudi umani

Nel cuore del dibattito europeo, le parole di Elena Donazzan risuonano come un'eco forte e controversa: difendere Israele e la sua azione militare a Gaza, definendo i bambini vittime innocenti "figli di terroristi", suscita reazioni contrastanti e pone un potente interrogativo sulla linea tra sicurezza e umanità. Mentre il Parlamento si confronta su questioni di guerra e pace, il tema assume un’importanza urgente e globale, lasciando aperto il dibattito su quale sia il vero coraggio nel affrontare questa crisi.

“Israele ha il coraggio di fare quello che l’Europa non ha il coraggio di fare”. Sulla scia delle dichiarazioni del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, che nei giorni dell’attacco all’Iran ha parlato di “lavoro sporco per tutto l’Occidente”, l’eurodeputata di Fratelli d’Italia, Elena Donazzan, è intervenuta all’Europarlamento per difendere l’operato di Israele. In particolare i bombardamenti nella Striscia di Gaza dopo il 7 ottobre.Secondo l’eurodeputata FdI, Israele – che fino a oggi ha ucciso oltre 56mila persone nella Striscia di Gaza – “ha il coraggio di difendersi, ma i giornali europei non ne parlano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bambini uccisi a Gaza? L’eurodeputata Fdi Donazzan in Aula li definisce “figli di terroristi usati come scudi umani”

In questa notizia si parla di: eurodeputata - gaza - donazzan - bambini

