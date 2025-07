Esplosione in un distributore di carburante in zona Casilino a Roma 21 i feriti – Il video

Una violenta esplosione scuote la zona Casilino di Roma, coinvolgendo un distributore di carburante in via dei Gordiani. Le fiamme, alimentate dall’incendio nel deposito giudiziario, hanno causato il ferimento di 21 persone, tra cui soccorritori e vigili del fuoco. L’intervento massiccio delle squadre di emergenza testimonia la gravità dell’accaduto. Rimanete con noi per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Esplosione in un distributore di carburanti in via dei Gordiani, nella zona Casalino a Roma.Al lavoro 10 squadre dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento. Il bilancio provvisorio è di 21 feriti, tra cui alcuni soccorritori e un Vigile del fuoco. Diverse persone sono state soccorse sul posto per ustioni e intossicazioni da fumo. Vvff Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

