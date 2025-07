Mediaset | Canale 5 rinnova access e preserale con dichiarazione Pier Silvio Berlusconi

Mediaset rinnova il palinsesto di Canale 5 con grande entusiasmo, annunciando novità e riconferme che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Pier Silvio Berlusconi ha condiviso le sue dichiarazioni, sottolineando l’impegno della rete in un percorso di innovazione e sperimentazione. Questa estate, due grandi classici come “La Ruota della Fortuna” e “Sarabanda” tornano in una veste tutta nuova, segnando un passo importante verso un futuro televisivo più dinamico e coinvolgente.

Mediaset: parla Pier Silvio Berlusconi. Ecco tutti i programmi che andranno in onda su Canale 5. Questa estate, Canale 5 rinnova access prime time e preserale riportando in una veste tutta nuova due grandi classici della TV Mediaset: “La Ruota della Fortuna” e “Sarabanda”. Un primo passo concreto verso il percorso di sperimentazione, evoluzione e innovazione che coinvolgerà la rete ammiraglia nelle prossime stagioni. Lunedì 14 luglio in access, la fascia di programmazione televisiva che precede la prima serata, debutta Gerry Scotti in un’edizione completamente rivisitata de “La Ruota della Fortuna”: un nuovo studio, una band musicale dal vivo, un inedito finale che pensiamo terrà lo sfidante e i telespettatori col fiato sospeso. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Mediaset: Canale 5 rinnova access e preserale con dichiarazione Pier Silvio Berlusconi

