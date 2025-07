Il buco di 3 milioni lasciato da Lucano ai cittadini | le cifre choc del modello Riace

Un buco di 3 milioni di euro lasciato da Lucano nel modello Riace scuote l’Italia, smascherando cifre choc e un sistema che ora rischia di crollare. Il Viminale chiede la restituzione di questa somma, rafforzando le polemiche sulle politiche migratorie del governo. La questione mette in evidenza tensioni e contraddizioni, lasciando intendere che il dibattito pubblico non si fermerà qui.

Il Viminale ora pretende la restituzione di più di 3 milioni di euro e, ovviamente, ha negato ulteriori progetti pro-migranti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il buco di 3 milioni lasciato da Lucano ai cittadini: le cifre choc del modello Riace

In questa notizia si parla di: milioni - buco - lasciato - lucano

Sanità, buco da 40 milioni e indagine della Corte dei Conti: l'allarme del M5Stelle - Il Movimento 5 Stelle lancia un allarme riguardo a un buco da 40 milioni nell’assessorato alla Salute, riconducibile alla gestione dei posti letto post-Covid.

Il buco di 3 milioni lasciato da Lucano ai cittadini: le cifre choc del modello Riace; Superbonus: è stato davvero un buco per il bilancio dello Stato?; Potenza, l’inadeguatezza del candidato sindaco Francesco Fanelli.

Il buco di 3 milioni lasciato da Lucano ai cittadini: le cifre choc del modello Riace - Il Viminale ora pretende la restituzione di più di 3 milioni di euro e, ovviamente, ha negato ulteriori progetti pro- Lo riporta ilgiornale.it

Mimmo Lucano perde la poltrona e lascia più di 3 milioni da far pagare ai cittadini - Il modello Riace rischia di mandare in bancarotta il Comune per un buco da oltre 3 milioni di euro. Riporta iltempo.it