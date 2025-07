Imperia schianto in moto sull' A10 tra San Bartolomeo e Imperia Est | muore una donna grave il compagno

Un tragico incidente lungo l’A10 tra San Bartolomeo e Imperia Est ha sconvolto la comunità: una donna ha perso la vita in un grave scontro in moto, mentre il suo compagno, probabilmente alla guida, è stato elitrasportato in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente, avvenuto in una galleria a Diano Castello, è ancora da chiarire. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto in una galleria all’altezza di Diano Castello. La donna è morta in ospedale a Imperia, il compagno – probabilmente alla guida – trasportato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Imperia, schianto in moto sull'A10 tra San Bartolomeo e Imperia Est: muore una donna, grave il compagno

In questa notizia si parla di: imperia - donna - compagno - schianto

Moto contro un’auto in sosta a Imperia, muore un 33enne. Ferita gravemente una donna - Stanotte, intorno alle 4.30, si è verificato un tragico incidente a Imperia, in via Scarincio, dove un motociclista di 33 anni ha perso la vita dopo aver urtato un’auto in sosta.

Schianto in galleria sull’A10, morta una donna; L’incidente mortale sull’Autofiori causato da una lite tra camionisti; San Bartolomeo al Mare: pauroso schianto nella notte in autostrada. Grave una donna, feriti due bimbi e il papà/Le immagini.

Schianto in galleria sull’A10, morta una donna - E’ morta la donna che viaggiava in sella alla moto, con targa francese, rimasta coinvolta in uno schianto avvenuto nel primo pomeriggio all’interno di una galleria, tra gli svincoli di ... riviera24.it scrive

Autostrada A10: non ce l’ha fatta la donna vittima del tragico schianto in moto nella galleria di Diano Castello - Non ce l’ha fatta la donna rimasta coinvolta nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 luglio, in un incidente stradale lungo l’autostrada A10. Come scrive imperiapost.it