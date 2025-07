LIVE Sinner-Martinez Wimbledon 2025 in DIRETTA | il ‘terraiolo’ spagnolo per prendere più confidenza con l’erba

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il talento italiano Jannik Sinner si prepara ad affrontare Pedro Martinez in un match cruciale del terzo turno. Dopo aver affinato le sue abilità sull’erba, Sinner cerca di consolidare la sua presenza nel prestigioso torneo londinese. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite come evolverà questa sfida avvincente sul Centre Court. Il tennis di alta classe sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Martinez Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Pedro Martinez, valido per il terzo turno di Wimbledon 2025 di tennis: l’azzurro vuole proseguire il percorso sull’ erba outdoor del torneo londinese. Il match sarà il primo in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane: l’unico precedente tra i due si è giocato a Roma nei trentaduesimi del 2022, quando l’ azzurro Jannik Sinner si impose in due set con lo score di 6-4 6-3 sulla terra battuta capitolina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Martinez, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il ‘terraiolo’ spagnolo per prendere più confidenza con l’erba

In questa notizia si parla di: sinner - diretta - martinez - wimbledon

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo molto probabile, si prolungano le partite precedenti - Siamo in attesa di emozionanti sfide tennistiche con la diretta live di Paolini-Ostapenko, che inizierà non prima delle 12.

Travolgente Sinner, Vukic non ha scampo, sconfitto in tre set. Dopo il successo contro Luca Nardi, Jannik Sinner è tornato in campo per il secondo turno di Wimbledon. Il tennista azzurro ha sfidato Aleksandar Vukic, 26enne australiano che al momento si trova Vai su Facebook

Jannik Sinner - Pedro Martinez a Wimbledon 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Sinner-Martinez a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming; Wimbledon: a che ora gioca Sinner contro Martinez sabato 5 luglio. Dove vederlo in diretta.

Sinner quando gioca? Dove vedere in tv la sfida con Pedro Martinez: orario e precedenti - Il numero uno al mondo, dopo aver sconfitto il connazionale Nardi all'esordio ha eliminato agevolmente l'australiano Vukic e adesso ... Come scrive msn.com

Sinner-Martinez a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming - Sinner a caccia degli ottavi a Wimbledon per il quarto anno consecutivo: l'avversario sarà lo spagnolo Pedro Martinez, n. Scrive sport.sky.it