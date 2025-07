Portobello la serie su Enzo Tortora con protagonista Fabrizio Gifuni arriverà su HBO 

Arriva su HBO nel 2026 "Portobello", la serie dedicata al celebre caso giudiziario di Enzo Tortora, interpretato brillantemente da Fabrizio Gifuni. Le prime immagini svelano un racconto intenso e coinvolgente, scritto per ripercorrere le ombre e le luci di uno dei capitoli piĂą complessi della giustizia italiana. Marco Bellocchio firma questa attesa produzione, che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultima scena.

Sono state diffuse le prime immagini di Portobello. La serie, che racconta il caso giudiziario di Enzo Tortora, prende il nome dal suo programma piĂą famoso. Vediamo insieme alcune anticipazioni, il cast e la trama. Portobello in arrivo nel 2026: le prime immagini. Marco Bellocchio ha scelto di portare sul piccolo schermo il caso giudiziario di Enzo Tortora. Il noto conduttore fu infatti arrestato il 17 giugno del 1983 e proprio il 17 giugno 2025 sono state diffuse le prime immagini del trailer della serie. Dovremmo però attendere il 2026 per vederla. L'uscita è infatti prevista per il prossimo anno e sarĂ trasmessa sulla nuova piattaforma di streaming HBO Max.