Tgcom24Tour lunedì la ventunesima tappa a Bari

Lunedì 23 giugno, si accende il palcoscenico di TGcom24Tour a Bari, per la sua ventunesima tappa. Un evento imperdibile che riunisce leader e innovatori della regione Puglia, pronti a condividere visioni e progetti per il futuro. Tra gli ospiti spiccano personalità di spicco come Michele Emiliano e Francesco Cupertino, simboli di un territorio in piena crescita. Scopriamo insieme cosa hanno in serbo per il nostro domani.

Ospiti dell'appuntamento: Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari; Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia; Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia; Giovanni D'Ambruoso, ad di Deliziosa, e Vito Ladisa, amministratore esecutivo di Ladisa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Tgcom24Tour", lunedì la ventunesima tappa a Bari

In questa notizia si parla di: bari - tgcom24tour - lunedì - ventunesima

Tour, lunedì la diciannovesima tappa a Milano; Tour, scopri la Torre PwC: la location della tappa di Milano; Tour, Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps: scopri la location della tappa a Roma.