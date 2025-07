Sancho-Juve trattativa complessa Possibile scambio con quella grande pedina bianconera Le ultime

Sancho-Juve: una trattativa complessa e ricca di colpi di scena, che tiene tutti con il fiato sospeso. La Juventus, desiderosa di rinforzi di qualità per l’attacco, sta valutando ogni opzione, incluso uno scambio con una grande pedina bianconera. Il possibile arrivo di Sancho rappresenta un tassello importante nel mercato estivo, ma restano ancora molte incognite da chiarire. La sfida tra strategia e desiderio di successo continua a infiammare il calciomercato.

Sancho-Juve: trattativa complessa, ma la squadra bianconera rimane vigile. Nel mezzo anche uno scambio Il binomio Sancho-Juve è ormai uno dei più discussi nel panorama del calciomercato estivo. La Juventus, da tempo alla ricerca di rinforzi di qualità per il reparto offensivo, ha messo gli occhi su Jadon Sancho, talento inglese attualmente al Manchester United.

