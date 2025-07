Rider la denuncia della Cgil Torino | Violata l’ordinanza regionale anti caldo Niente stop alle consegne anche con bollino rosso

In un’estate torrida, la Cgil Torino denuncia una grave violazione delle norme di tutela dei rider: nonostante l’ordinanza regionale anti caldo abbia esteso le restrizioni anche a loro, Just Eat avrebbe continuato le consegne durante le giornate da bollino rosso. Una situazione che mette a rischio la sicurezza di chi lavora sotto il sole cocente. È fondamentale che si faccia chiarezza e si garantiscano condizioni di lavoro sicure per tutti.

“ A Torino Just Eat non ha rispettato l’ordinanza regionale anti caldo e ha continuato a far lavorare i rider”. È questa la denuncia che arriva dalla Cgil Torino nell’ennesima giornata da bollino rosso sotto la Mole. Soltanto pochi giorni fa la giunta guidata da Alberto Cirio si era vantata di essere la prima regione italiana a estendere l’ordinanza anti caldo anche ai rider, ma secondo la Cgil di Torino, le consegne di Just Eat non si sono fermate.“Nonostante gli esiti della mappa del Worklimate, a cui riferimento l’ordinanza regionale anti-caldo, per il secondo giorno consecutivo Just Eat ha continuato a far lavorare i riders come se niente fosse, mettendo a rischio la salute e la sicurezza dei ciclofattorini – dichiara al Fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rider, la denuncia della Cgil Torino: “Violata l’ordinanza regionale anti caldo. Niente stop alle consegne anche con bollino rosso”

