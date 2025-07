Galliani e la passione per Lautaro | Come Pippo Inzaghi Due grandi colpi del Milan | ESCLUSIVO

Gianluca Galliani, figlio dell’ex dirigente rossonero Adriano, rivela l’amore travolgente per Lautaro Martinez, paragonandolo alle grandi imprese di Pippo Inzaghi. Un’analisi appassionata che svela come il talento argentino rappresenti un rinforzo epico per il Milan, proprio come quei colpi memorabili che hanno scritto la storia del club. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato in esclusiva a Ti Amo Calciomercato, tra battute e riflessioni sul presente e il futuro rossonero.

Le dichiarazioni del figlio dell’ex Amministratore delegato del club rossonero. Ecco cosa ha detto a Ti Amo Calciomercato Gianluca Galliani ospite a Ti Amo Calcio, programma YouTube di Calciomercato.it. Il figlio di Adriano, entrato nel mondo del Fantamaster, ha parlato tanto di fantacalcio, ma non sono mancate delle battute sul Milan. Galliani e la passione per Lautaro: “Come Pippo Inzaghi. Due grandi colpi del Milan” ESCLUSIVO (LaPresse) – Calciomercato.it Sul possibile colpo Retegui si è così espresso: “E’ un giocatore che ha avuto qualche infortunio, ma è integro ed è molto forte. Sono un tifoso del Milan così come del Monza, posso dire che sono sereno per quanto riguarda i colori rossoneri perché è stata migliorata l’area sportiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Galliani e la passione per Lautaro: “Come Pippo Inzaghi. Due grandi colpi del Milan” | ESCLUSIVO

