Roma sale a 45 feriti il bilancio dell’esplosione pompa gpl | 2 pazienti in pericolo di vita | VIDEO

Una devastante esplosione in un deposito di GPL in via dei Gordiani a Roma lascia sul campo 45 feriti e scene da incubo: veicoli distrutti, campi da tennis ridotti in cenere e un’aria irrespirabile. La tensione è palpabile mentre le autorità cercano di gestire questa emergenza senza precedenti, con due pazienti in pericolo di vita. La città si prepara a riprendersi da questa tragedia, ma cosa ci riserva il futuro?

Una potente esplosione "potente come una bomba", in un deposito di gas Gpl in via dei Gordiani, zona Prenestino a Roma. Il numero e le condizioni dei feriti, come specificato dagli ambienti ospedalieri, è in continuo aggiornamento. Ciò che ne resta, è una scena quasi post apocalittica: carcasse d'auto, campi da tennis ridotte in cenere e un'aria irrespirabile, in un paesaggio desolato L'articolo Roma, sale a 45 feriti il bilancio dell’esplosione pompa gpl: 2 pazienti in pericolo di vita VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, sale a 45 feriti il bilancio dell’esplosione pompa gpl: 2 pazienti in pericolo di vita | VIDEO

Roma, crolla solaio in cantiere edile a Marino: feriti sei operai - Un grave incidente si è verificato in un cantiere edile a Marino, vicino Roma, dove il crollo di un solaio durante i lavori di costruzione di una nuova scuola elementare ha causato il ferimento di sei operai.

Sale a 35 il bilancio dei feriti per l'esplosione avvenuta questa mattina in via dei Gordiani a Roma. Diciassette sono residenti e passanti mentre fra... Vai su Facebook

?Fonti dei Vigili del Fuoco (VVFF) riferiscono a Rai News che il bilancio dell'esplosione alla stazione GPL in Zona Casilino, Roma, sale a 40 feriti. Si è trattato di un'esplosione conseguente a un 'blif da gpl' (un malfunzionamento dell'impianto del gas. Vai su X

Roma, esplode un distributore di benzina: sale a 45 il numero dei feriti. Diversi abitanti colpiti dai vetri in frantumi; ESPLOSIONE ROMA: Bilancio feriti sale a 45 - Agi; Esploso un deposito di gas a Roma: ci sono feriti, anche poliziotti e vigile del fuoco.

ESPLOSIONE ROMA: Bilancio feriti sale a 45 - Agi - Di seguito gli aggiornamenti sull'esplosione di un distributore di benzina avvenuta a Roma: 15,20 - Da msn.com

Esplosione Roma, il carabiniere ferito: «Scenario di guerra, feriti e ustionati. Un'onda di calore mi ha colpito mentre portavo via delle persone» - E' quanto ha affermato il maresciallo maggiore dei carabinieri Antonino Giorgio del Nucleo radiomobile di Roma, rimasto ferito ... Lo riporta ilmessaggero.it