Lungomare di Napoli rimossi numerosi ormeggi abusivi

Il lungomare di Napoli si rinnova con un'azione decisa contro l'abusivismo: numerosi ormeggi irregolari sono stati rimossi nello specchio acqueo antistante il consolato americano in via Caracciolo. Un intervento delle forze di polizia rafforza l’attenzione sulla tutela del nostro patrimonio marittimo, garantendo maggiore sicurezza e rispetto delle normative. Questa operazione testimonia l'impegno delle autorità nel preservare la bellezza e la legalità della nostra costa, promuovendo un mare più sicuro e ordinato per tutti.

