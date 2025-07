Perché gli orsi piumati di Paola Pivi sono diventati icone pop dell’arte contemporanea internazionale

Ironici, leggeri, simpatici e irresistibili: gli orsi di Paola Pivi sono tra le sue opere più celebri e, allo stesso tempo, tra le più enigmatiche. Le loro pose buffe e le piume sgargianti hanno spesso portato il pubblico a interpretarli come metafore socio-ambientaliste — una lettura che l’artista ha fatto propria, pur precisando che la loro origine risiede altrove. Dietro queste creature accoglienti e imponenti, infatti, non si cela tanto un gesto di denuncia, quanto un inno alla gioia, alla catarsi e alla trasformazione di un sentimento primordiale: la paura. Ce lo ha raccontato lei stessa, in una serie di generosi scambi dal vivo, per e-mail e al telefono, trasformati in vere e proprie riflessioni condivise. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché gli orsi piumati di Paola Pivi sono diventati icone pop dell’arte contemporanea internazionale

