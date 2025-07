Farmaceutica | Confalone Novartis ‘in Italia ecosistema più accessibile a innovazione’

L’innovazione nel settore farmaceutico italiano rappresenta una sfida cruciale per migliorare la salute pubblica e stimolare la crescita economica. Valentino Confalone di Novartis sottolinea come accelerare i tempi di accesso ai farmaci e superare il problema del payback siano passi fondamentali per creare un ecosistema più accessibile e innovativo. Solo attraverso riforme coraggiose e sistemi sostenibili potremo trasformare il panorama farmaceutico italiano in un modello di eccellenza.

"Per rendere l'Italia un ecosistema più accessibile e più favorevole all'innovazione bisognerebbe fare leva sull'accelerazione dei tempi di accesso ai farmaci e sul superamento del problema cronico del payback – il sottofinanziamento dell'innovazione – attraverso meccanismi di capping dello stesso e, nel lungo termine, immaginando sistemi alternativi". Sono le parole di Valentino Confalone, amministratore delegato

