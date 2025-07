Omicidi Villa Pamphili i genitori di Anastasia Trofimova ascoltati dagli inquirenti

Gli orrori di Villa Pamphili scuotono Roma: i genitori di Anastasia Trofimova, la giovane madre tragicamente scomparsa con la sua bambina, sono stati ascoltati dagli inquirenti. Mentre il principale sospettato, Francis Kaufmann, si prepara a essere estradato in Italia, il dolore e lo shock dei familiari risuonano forte. In un caso che ha sconvolto l'intera cittĂ , le indagini proseguono per fare luce su questa tragica vicenda.

I genitori di Anastasia Trofimova, la 28enne russa trovata morta insieme alla figlia di 11 mesi a Villa Pamphili a Roma, sono stati sentiti a Fiumicino dagli inquirenti. Il principale sospettato, Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, compagno della vittima, sarĂ estradato in Italia entro la prossima settimana. “Non avremmo mai immaginato che quell’uomo potesse fare una cosa del genere. Siamo sconvolti”, hanno dichiarato. Nelle prossime ore i familiari dovrebbero nominare un avvocato per la costituzione come parti civili nel processo. La famiglia di Trofimova è arrivata in Italia grazie all’aiuto del programma televisivo “Chi l’ha visto”, che ha pagato il viaggio ai genitori e ai nonni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidi Villa Pamphili, i genitori di Anastasia Trofimova ascoltati dagli inquirenti

