LIVE Bellucci-Norrie 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | prima ‘mini fuga’ del mancino di Busto Arsizio

Il grande spettacolo di Wimbledon 2025 è in pieno svolgimento, con live emozionanti tra Bellucci e Norrie che tengono tutti col fiato sospeso. La partita si infiamma tra colpi spettacolari e scambi mozzafiato, mentre il pubblico assapora ogni attimo di questa "mini fuga" del mancino di Busto Arsizio. Resta sintonizzato per vivere ogni battito di questa sfida unica, perché ogni punto potrebbe fare la storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-THOMPSON (4° MATCH DALLE 12.00) 2-1 Prima vincente, si iscrive alla partita il GBR. A-40 Largo il dritto difensivo di Mattia. 40-40 NOOOO INTORNO AL PALETTO BELLUCCI! Servizio da posizione di corridoio Norrie, slice mancino che cozza perfettamente con l’angolo parallelo che riesce a trovare il lombardo! Colpo del torneo! A-40 Palla corta Norrie e passante di dritto. 40-40 Non rimane in campo il rovescio lungoriga, a prendersi il punto di Bellucci. 30-40 Prima vincente Norrie. 15-40 Servizio dritto e smash a rimbalzo. 0-40 Mamma mia, ancora un errore di rovescio, deve ancora vincere un punto in battuta il britannico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Norrie 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: prima ‘mini fuga’ del mancino di Busto Arsizio

