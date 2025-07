canale 5 rivoluziona estate con la ruota della fortuna e sarabanda striscia si rinnova da novembre

Canale 5 si prepara a rivoluzionare l’estate con grandi novità: la rinascita di La Ruota della Fortuna e Sarabanda, pronti a conquistare il pubblico in prima serata e preserale. Mediaset annuncia un progetto ambizioso di sperimentazione e innovazione, puntando a rinnovare i classici più amati. In sintonia con Antonio Ricci, anche Striscia la Notizia si prepara a un nuovo volto, promettendo un autunno all’insegna della freschezza e del coinvolgimento.

