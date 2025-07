Tumori | Montella Int Milano ‘con la ricerca si risparmia e si fa prevenzione’

La lotta contro i tumori a Milano si rafforza grazie alla ricerca, una chiave fondamentale per innovare, risparmiare e prevenire. Investire nella ricerca significa non solo scoprire nuovi farmaci, ma anche offrire ai pazienti strumenti efficaci di prevenzione secondaria, riducendo il rischio di malattia. Nonostante le sfide legate alla privacy e alla diffidenza, è fondamentale superare questi ostacoli per un futuro più sicuro e sano.

"Pochi hanno capito che con la ricerca si risparmia: con essa si provano nuovi farmaci e si fanno innovazione e sviluppo a beneficio dei pazienti. Inoltre, la ricerca potrebbe essere lo strumento che aiuta i pazienti a fare contenimento del rischio, prevenzione secondaria. Le difficoltà sono legate alla barriera della privacy, a una certa diffidenza .

