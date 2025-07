Mediaset Pier Silvio Berlusconi | Striscia la Notizia tornerà in una nuova veste a novembre

Preparati a un autunno all'insegna della novità e del divertimento su Canale 5! Con il ritorno di grandi classici come La Ruota della Fortuna e Sarabanda, e l’atteso ritorno di Striscia la Notizia a novembre, Mediaset rinnova i suoi appuntamenti più amati. Un mix di emozioni e sorprese pronta a coinvolgere il pubblico. La stagione televisiva si apre con un rinnovato entusiasmo, puntando sui programmi che hanno fatto la storia del nostro intrattenimento.

Canale 5 si prepara a rinnovare i suoi appuntamenti estivi nel preserale e access prime time, puntando su due programmi storici in una veste completamente rinnovata. A partire da lunedì 14 luglio, Gerry Scotti torna alla guida de La Ruota della Fortuna, dal 21 luglio, invece, tocca a Sarabanda, il quiz musicale condotto da Enrico Papi, che torna in una versione aggiornata e non vip. Striscia la Notizia tornerà a novembre, mentre Paperissima Sprint andrà in onda su Italia 1 nello slot storico dei Simpson, subito dopo Sport Mediaset. Pier Silvio Berlusconi: «Primo passo di un profondo cambiamento di Canale 5». 🔗 Leggi su Lettera43.it