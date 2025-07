la cisl toglie il bonus caldo ai rider ed esulta

Le proteste dei sindacati e le tensioni politiche accendono il dibattito sulle condizioni dei lavoratori e le priorità ambientali nel panorama europeo. Tra richieste di bonus e polemiche sulla gestione del clima, si svelano i cambiamenti e le sfide che definiscono il nostro tempo. Scopriamo cosa sta succedendo e quali ripercussioni potrebbero avere sul futuro, perché ogni decisione simbolizza molto più di una semplice disputa.

In Italia le proteste del sindacato fanno saltare il mini premio concesso da Glovo e Deliveroo a chi consegna cibo. In Francia, Le Pen chiede aria condizionata per tutti ma sinistra ed ecologisti dicono di no: preferiscono raffreddare i server dell’Intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Laverita.info