Così ho scoperto che mi ha tradita Selvaggia Lucarelli e il racconto sull’ex famoso

Un alone di mistero né ricordi dolci: solo silenzio e un'ombra di verità mai svelata. Selvaggia Lucarelli, volto noto del gossip e della provocazione, si apre finalmente su un capitolo nascosto della sua vita, rivelando dettagli che nessuno si aspettava. È il momento di scoprire cosa si cela dietro le quinte di questa storia segreta, perché a volte, le verità più sorprendenti sono quelle che preferiremmo dimenticare.

Prima del loro nome, c’è stato un silenzio lungo tredici anni. Poi, improvvisamente, si è spezzato. E a farlo non è stato lui, come ci si poteva aspettare da un conduttore che ama la provocazione, ma lei: Selvaggia Lucarelli. In un’intervista recente, ha deciso di raccontare per la prima volta una parentesi del suo passato, una breve storia con un uomo che oggi evita persino di nominarla. Una frequentazione che, a quanto pare, non ha lasciato né ferite profonde né particolari nostalgie, ma che lei ha voluto finalmente descrivere con parole nette e qualche nota ironica. Giuseppe Cruciani, infatti, ha scelto di non parlare mai pubblicamente di Selvaggia Lucarelli, nemmeno quando in un’intervista si è trovato a dover commentare non solo lei ma anche la moglie di Jovanotti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it