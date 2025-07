Verso l' aumento pedaggi autostradali dal primo agosto Emendamento dei relatori al Decreto Infrastrutture

Preparatevi a una svolta nei costi di viaggio: dal primo agosto, gli aumenti dei pedaggi autostradali sono alle porte. Un emendamento al decreto infrastrutture prevede un incremento del canone annuo ad Anas, con un aumento di 1 millesimo di euro a chilometro per tutte le classi di pedaggio. Scopri come questa misura potrebbe influenzare il vostro budget e la mobilità quotidiana.

Aumenti dei pedaggi autostradali in vista. Un emendamento dei relatori al dl Infrastrutture mira ad aumentare il canone annuo corrisposto ad Anas prevedendo «un aumento di 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5» a partire «dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della disposizione»,.