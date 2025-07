Diabete Centro Padre Nostro | Con Vulnerabili mano tesa a pazienti invisibili

Nel cuore del Centro Padre Nostro, una mano tesa si rivolge ai pazienti invisibili, spesso ignorati dal sistema sanitario. La lotta al diabete si trasforma in un gesto di solidariet√†, perch√© molte persone vivono nell'ombra, senza conoscere la propria condizione o poter accedere alle cure essenziali. √ą ora di fare luce su queste voci silenziose e garantire a tutti il diritto alla salute, perch√© nessuno debba sentirsi solo in questa battaglia.

(Adnkronos) – "Purtroppo non sappiamo realmente quante sono le persone che hanno bisogno di accedere alle cure per il diabete. Molti di loro spesso neanche sanno di avere il diabete, per questo faremo anche delle visite, e spesso chi non ha la possibilità di accedere al Sistema sanitario nazionale non fa neanche richiesta dell'insulina.

