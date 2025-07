Il tennista Flavio Cobolli si lamenta della casa lo cacciano L’imprevisto nel bel mezzo di Wimbledon | Ero finito davanti al frigo di notte

Il talento italiano Flavio Cobolli sta sorprendendo a Wimbledon, raggiungendo il suo miglior risultato in carriera. Tuttavia, anche i momenti di gloria vengono messi alla prova dalle sventure: il giovane tennista romano, fresco di vittorie senza perdere un set, si trova ora alle prese con un imprevisto domestico che rischia di compromettere la sua concentrazione e il cammino nel torneo. Ecco cosa sta accadendo dietro le quinte di questa impresa sportiva.

Il tennista Flavio Cobolli sta vivendo il suo miglior Wimbledon di sempre, ma non tutto fila liscio fuori dal campo. Dopo aver battuto il kazako Zhukayev e il britannico Pinnington-Jones senza perdere alcun set e aver conquistato per la prima volta in carriera il terzo turno del torneo londinese, il 23enne romano ha svelato in conferenza stampa che la situazione dell’alloggio in quel di Londra è tutt’altro che risolta. Anzi: «Devo cambiare casa. La signora non ci ha rinnovato. Che devo fare, cambiare casa a metĂ torneo?», ha detto ironicamente il tennista. Le notti davanti al frigorifero. Ma la vicenda, rivelata giĂ dopo il match con il kazako Beibit Zhukayev, si era presentata fin dall’inizio come problematica. 🔗 Leggi su Open.online