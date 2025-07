Giro d’Italia femminile 2025 | tutte le italiane in gara squadra per squadra

Manca sempre meno all’appuntamento più atteso del ciclismo femminile: il Giro d’Italia 2025. Dal 6 al 13 luglio, otto emozionanti tappe coinvolgeranno le migliori atlete italiane e internazionali, tra squadre World Tour, UCI Women’s Pro Team e Wild Card italiane. La passione, la tenacia e lo spettacolo sono garantiti in questa corsa che celebra il talento femminile su due ruote. Scopriamo insieme le protagoniste di questa straordinaria manifestazione sportiva.

Manca sempre meno. Domenica 6 luglio come sappiamo comincerà la trentaseiesima edizione del Giro d’Italia femminile, corsa a tappe che terminerà domenica 13 luglio dopo otto appuntamenti. Saranno complessivamente ventidue le squadre che prenderanno parte all’evento, tra cui figurano quindici formazioni World Tour, due UCI Women’s Pro Team e cinque Wild Card italiane, ovvero Aromitalia 3T Vaiano, BePink – Imatra – Bongioanni, Isolmant – Premac – Vittoria, Team Mendelspeck e-Work e Top Girls Fassa Bortolo. Sarà come sempre nutrito il numero di rappresentanti del Bel Paese. Stando alla startlist, prenderanno parte alla rassegna cinquantuno corridore italiane, spalmate in diciassette team. 🔗 Leggi su Oasport.it