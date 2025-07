Juventus Women sorteggiato il girone di Serie A Women’s Cup | date e avversarie

La Juventus Women è pronta a scendere in campo nella nuova Serie A Women's Cup, un torneo entusiasmante che promette sfide emozionanti e adrenalina alle stelle. La FIGC ha ufficializzato i gironi e le date di questa competizione, svelando le avversarie che affronteranno le bianconere nel percorso verso il titolo. Scopriamo insieme tutte le info su calendari e sfide che ci attendono in questa avventura tutta al femminile.

Juventus Women, la FIGC ha determinato tutti i termini della Serie A Women's Cup: sorteggiati i gironi e stabilite date e avversarie. La FIGC ha comunicato che sono stati sorteggiati i gironi della Serie A Women's Cup in cui milita anche la Juventus Women. Ecco tutte le indicazioni su calendari e avversarie di questa nuova competizione del calcio femminile. « Juventus, Lazio, Napoli Women e Parma nel girone A; Inter, Fiorentina, Como Women e Genoa nel girone B; Roma, Milan, Sassuolo e Ternana Women nel girone C. Questo l'esito del sorteggio della Serie A Women's Cup, la nuova competizione istituita per la stagione 2025-26, effettuato nella sede della FIGC e a cui parteciperanno le 12 squadre iscritte al prossimo campionato di Serie A Women.

