LIVE Errani Paolini-Chan Krejcikova 3-6 2-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | termina al secondo turno l’avventura delle olimpioniche

Nel cuore di Wimbledon 2025, l’avventura delle olimpioniche Errani e Paolini si conclude al secondo turno. Dopo una battaglia intensa, le star del tennis Chan e Krejcikova emergono vittoriose, portando a casa il match in due set. Rimanete aggiornati sulla diretta live e seguite con noi ogni emozione di questa sfida che ha scritto un nuovo capitolo nel torneo più prestigioso del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-CASHWATSON (4° MATCH DALLE 12.00) Sbaglia la romagnola, la sua volée si ferma sul nastro. Hao-Ching Chan e Barbora Krejcikova passano in due set: 3-6, 2-6 ai danni di Sara Errani e Jasmine Paolini. 15-40 Fortunosa la risposta di Chan, nastro e rimbalzo a fondocampo. Ci sono due MATCH POINT. 15-30 Lunga la parata di Chan, la quale tiene in vita le nostre giocatrici. 0-30 Krejcikova scherza a rete le azzurre con la volée. 0-15 Termina lunga la volée di Errani. Sara Errani servirà per allungare l’incontro. 2-5 Game ChanKrejcikova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, 3-6, 2-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA: termina al secondo turno l’avventura delle olimpioniche

In questa notizia si parla di: diretta - errani - chan - paolini

