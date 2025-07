Vitik è a Bologna per le visite mediche Beukema sempre più vicino al Napoli

Vitik si trova a Bologna per effettuare le visite mediche, segnando un passo decisivo verso il suo trasferimento al Napoli. Con Beukema ormai in dirittura d’arrivo, i tifosi azzurri si preparano a vedere rinforzata la difesa con nuovi talenti. La sessione medica è appena iniziata, ma le anticipazioni parlano di un affare ormai in fase di definizione. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su questa importante operazione di mercato.

Il sostituto in difesa di Beukema è a Bologna per le visite, l'olandese ormai ad un passo dal Napoli. Visite mediche in corso per il .

