Atina FR operaio 58enne Anthony Fico morto per un malore improvviso in un cantiere della fibra ottica inutili i soccorsi

Tragedia ad Atina, nel Frusinate: Anthony Fico, operaio di 58 anni, ha perso la vita a causa di un malore improvviso sul cantiere della fibra ottica. Nonostante l'intervento tempestivo del personale sanitario del 118 di Cassino, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Un dramma che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza sul lavoro. La sua scomparsa ci ricorda quanto sia cruciale proteggere chi lavora ogni giorno con dedizione e rischi.

