Operazione Assedio 11 arresti a Roma | estorsione usura armi per agevolare i clan di ' ndrangheta e camorra

Un'operazione di grande impatto ha portato all’arresto di 11 persone a Roma, smantellando un pericoloso sistema di estorsione, usura e traffico d’armi legato ai clan di 'ndrangheta e camorra. L’indagine "Assedio", condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dal Centro Operativo Dia, ha evidenziato come queste organizzazioni abbiano cercato di espandere il loro potere nella capitale, minacciando la sicurezza e la stabilità della comunità.

Nell’ambito dell’ indagine "Assedio" condotta, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, dal Centro Operativo Dia di Roma, il locale Tribunale del riesame ha accolto l’appello presentato dalla pubblica accusa in cui si contestavano le motivazioni addotte nell’ordinanza del 20.06.2024 del gip romano che non aveva ravvisato le esigenze cautelari per diversi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Operazione "Assedio", 11 arresti a Roma: estorsione, usura, armi per agevolare i clan di 'ndrangheta e camorra

In questa notizia si parla di: roma - assedio - operazione - arresti

Anche la morte della Guida suprema non avrebbe l’impatto che forse troppi generali israeliani si attendono. Per un cambio di regime servirebbe un’operazione di terra, con costi umani insostenibili Vai su Facebook

Operazione Assedio, 11 arresti a Roma: estorsione, usura, armi per agevolare i clan di 'ndranghet; Roma, patto tra camorra e ‘ndrangheta: 12 arresti in operazione “Assedio”; Operazione Assedio: dal Riesame via libera a 11 arresti tra i fiancheggiatori dei clan.

Operazione "Assedio", 11 arresti a Roma: estorsione, usura, armi per agevolare i clan di 'ndrangheta e camorra - Nell’ambito dell’indagine "Assedio" condotta, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, dal Centro Operativo Dia di Roma, il locale Tribunale del riesame ha accolto ... Scrive msn.com

Roma, patto tra camorra e ‘ndrangheta: 12 arresti in operazione “Assedio” - I destinatari dei provvedimenti sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata a una lunga serie di reati: estorsione, ... Segnala pupia.tv