Diogo Jota strazio e lacrime alla camera ardente in Portogallo Domani i funerali

Un dolore immenso ha colpito il mondo del calcio e le famiglie di Diogo Jota e André Silva. La tragica perdita di due talenti così promettenti ha lasciato un vuoto incolmabile, con emozioni intense che si riversano nelle strade di Gondomar. Domani, il Portogallo si stringerà in un ultimo saluto, tra lacrime e ricordi. Un momento di commozione per onorare la memoria di due vite spezzate troppo presto.

Roma, 4 luglio 2025 – Le salme di Diogo Jota, il calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese, e di suo fratello André Silva, morti in un incidente stradale nella provincia di Zamora, al nord della Spagna, sono giunte nella tarda serata di ieri a Gondomar, la località d'origine vicina a Oporto, in Portogallo, dove domani si svolgeranno i funerali. Accanto alle salme la moglie di Jota, Rute Cardoso, che aveva sposato il calciatore 28enne solo il 22 giugno e dal quale ha 3 figli piccoli: è entrata nella cappella di San Cosme a Gondomar distrutta dal dolore insieme alla mamma e al papà dei due fratelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Diogo Jota, strazio e lacrime alla camera ardente in Portogallo. Domani i funerali

In questa notizia si parla di: jota - diogo - portogallo - funerali

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

#DiogoJota e Andrè, le salme arrivate in Portogallo. Domani i funerali Vai su X

Il Messaggero. Pianovus · Another Love. Tragedia in Spagna. Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo di 28 anni, è morto nella notte in un incidente stradale che s’è verificato nella provincia di Zamora. Lo schianto al chilometro 65 della A-52, nei p Vai su Facebook

Morte Diogo Jota, la ricostruzione dell'incidente; Le salme di Diogo Jota e del fratello arrivate in Portogallo; Diogo Jota e Andrè, le salme arrivate in Portogallo. Domani i funerali.

Le salme di Diogo Jota e del fratello arrivate in Portogallo - Le salme di Diego Jota, il calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese, e di suo fratello André Silva, morti in un incidente stradale nella provincia di Zamora, al nord della Spagna, sono ... Riporta ansa.it

Diogo Jota, familiari e amici a Gondomar per la veglia funebre - La famiglia e gli amici dell’attaccante del Liverpool, Diogo Jota, e di suo fratello, André Silva, si sono riuniti oggi in una chiesa a Gondomar, in Portogallo, dove sono state portate le salme dei gi ... Scrive msn.com