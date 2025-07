De Cuyper Juventus quel club di Premier League fa l’offerta al Bruges | via libera da parte dei belga! Tutti i dettagli di questo colpo

Il mondo del calcio è in fermento: il Bruges ha dato il via libera al trasferimento di Maxim De Cuyper al Brighton, lasciando Juventus e Milan a bocca asciutta. Ma cosa significa questa mossa per il futuro dei talenti europei? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa operazione e le implicazioni per i club coinvolti, nel tentativo di capire come si muoveranno le big nei prossimi mercati.

De Cuyper Juventus, il Bruges ha accettato la proposta del Brighton per il belga! Bianconeri e Milan beffati dai Seagulls. La Juventus è sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire nella propria rosa, e uno dei giocatori che ha attirato l’attenzione dei dirigenti bianconeri è Maxim De Cuyper, giovane talento belga classe 2002 che ha fatto parlare di sé con il Club Brugge. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il futuro del calciatore sembra ormai deciso e non in direzione Torino. Come riportato da Fabrizio Romano attraverso il suo canale X, il Brighton ha fatto una mossa concreta per De Cuyper, offrendo una cifra di 18 milioni di euro più 2 milioni in bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Cuyper Juventus, quel club di Premier League fa l’offerta al Bruges: via libera da parte dei belga! Tutti i dettagli di questo colpo

De Cuyper Juventus è un’opzione viva per la fascia bianconera del futuro: è necessario questo incastro. I dettagli - De Cuyper Juventus rappresenta una scelta concreta per rafforzare la fascia bianconera del futuro. Questo inserimento richiede un incastro perfetto e approfonditi dettagli di mercato.

