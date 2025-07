Esplode un distributore a Roma l' incendio visto dall' elicottero dei Vigili del Fuoco – Il video

Un'esplosione impressionante scuote Roma: un distributore di carburanti nel quartiere Prenestino Labicano esplode violentemente, provocando un incendio che si estende in tutta la zona. Le drammatiche immagini dell'elicottero dei Vigili del Fuoco catturano il momento cruciale, mostrando la potenza dell'esplosione e la pronta risposta delle squadre di emergenza. Un evento che ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza e l'attenzione nelle aree di stoccaggio di carburanti.

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Una violentissima esplosione si è verificata a Roma nel quartiere Prenestino Labicano, nei pressi della fermata Teano della Metro C.