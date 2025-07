Aumentano i pedaggi autostradali | brutte notizie per gli italiani ecco a partire da quando

Brutte notizie per gli automobilisti italiani: a partire da prossimamente, i pedaggi autostradali aumenteranno con un nuovo emendamento al decreto Infrastrutture. La maggiorazione, di un millesimo di euro al chilometro, colpirà tutte le classi di veicoli, rendendo più costoso ogni viaggio sulla rete autostradale. Un cambiamento che potrebbe incidere significativamente sul budget delle famiglie e sui costi di trasporto quotidiano, ecco cosa ci aspetta.

Nuovi aumenti in arrivo per i pedaggi autostradali. Un emendamento al decreto Infrastrutture, presentato dai relatori del provvedimento in discussione in Parlamento, prevede una maggiorazione del canone annuo versato ad Anas, destinata a ripercuotersi direttamente sugli automobilisti. L’aumento stabilito è pari a 1 millesimo di euro al chilometro, e interesserà tutte le classi di pedaggio, sia quelle riservate ai veicoli leggeri, sia quelle relative ai mezzi pesanti. La nuova tariffazione entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all’approvazione della norma, ovvero, secondo l’attuale calendario parlamentare, dal 1° agosto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it